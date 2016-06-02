طائرة ذهبت في مهمة إنقاذ.. فسقطت!

محققون ورجال إنقاذ فى موقع تحطم طائرة – صورة أرشيفية

قالت وزارة الداخلية الرومانية اليوم (الخميس) إن طائرة هليكوبتر تابعة لخدمة الطوارئ تحطمت الخميس بعد القيام بمهام انقاذ في مولدوفا المجاورة.

وقالت الوزارة إن طائرة من طراز "يوروكوبتر ئي.سي.135" غادرت في الصباح من مدينة لاسي الواقعة بشمال رومانيا وتحطمت قرب غابة في منطقة كانتيمير.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مونيكا دايبوغ إن الحادث وقع ظهر اليوم قرب الحدود مع رومانيا بعد رحلتين قصيرتين لإنقاذ امرأة عجوز تبلغ من العمر 85 عاما تعاني من مرض رئوي.

ونقلت قناة تلفزيون ديجي24 الرومانية عن مسؤولين محليين قولهم إنه جرى الإبلاغ عن ظروف طقس سيئ مع هبوب رياح قوية وهطل أمطار بمنطقة الحادث.