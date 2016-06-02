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شاهد: 10 سنوات على "عشاء في السماء"

2/6/2016

احتفل منظمو فعالية "عشاء في السماء" بمرور عشرة أعوام على بدء تنظيمها بنصب عشر موائد على ارتفاع 50 مترا.

ويشارك فريق من 10 من أشهر الطهاة في أوربا في الذكرى العاشرة لبدء تنظيم الفعالية التي بدأت في العاصمة البلجيكية بروكسل ثم انتشرت في 56 بلدا.

وتتسع الطاولات العشر لنحو 220 ضيفا يمكنهم تناول ما يختارون من وجبات على هذا الارتفاع الكبير، ويتوقع منظمو الفعالية أن يشارك فيها 4500 ضيف.

ويقوم الضيف باختيار ما يريد تناوله وهو على الأرض ثم يتم رفع المائدة باستخدام روافع عملاقة ويقوم الطهاة بتجهيز الوجبات ليتناول الضيوف طعامهم في السماء.

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