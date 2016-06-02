البث الحي
منوعات

شاهد.. محاكمة ميسي بتهمة التهرب الضريبي

2/6/2016

مثل نجم كرة القدم الارجنتيني ليونيل ميسي أمام محكمة إسبانية اليوم الخميس للإدلاء بشهادته في قضية التهرب الضريبي بحقه.

وأظهرت لقطات من المحاكمة ميسي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، وهو جالس في مقعد المتهم.

ووجهت اتهامات لميسي (28 عاما) ووالده خورخي بالاحتيال على السلطات الإسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بقيمة 4.2 مليون يورو (4.6 مليون دولار) عن الفترة من 2007 وحتى 2009.

لكن ميسي ووالده نفيا جميع الادعاءات الموجهة ضدهما.

ودفع ميسي ووالده مبلغ 5 ملايين يورو إلى سلطات الضرائب باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع" بعد اتهامهما رسميا في يونيو/حزيران 2013.

ويقيم ميسي في برشلونة منذ عام 2000 وحصل على الجنسية الإسبانية عام 2005.

ولعب ميسي 348 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 314 هدفا، وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات وهو رقم قياسي.

 كما فاز مع برشلونة بلقب الدوري ثماني مرات وكأس الملك أربع مرات ودوري أبطال أوربا أربع مرات.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)