شاهد.. محاكمة ميسي بتهمة التهرب الضريبي

مثل نجم كرة القدم الارجنتيني ليونيل ميسي أمام محكمة إسبانية اليوم الخميس للإدلاء بشهادته في قضية التهرب الضريبي بحقه.

وأظهرت لقطات من المحاكمة ميسي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، وهو جالس في مقعد المتهم.

ووجهت اتهامات لميسي (28 عاما) ووالده خورخي بالاحتيال على السلطات الإسبانية من خلال التهرب من ضرائب مستحقة بقيمة 4.2 مليون يورو (4.6 مليون دولار) عن الفترة من 2007 وحتى 2009.

لكن ميسي ووالده نفيا جميع الادعاءات الموجهة ضدهما.

ودفع ميسي ووالده مبلغ 5 ملايين يورو إلى سلطات الضرائب باعتبارها "مبالغ لتصحيح الوضع" بعد اتهامهما رسميا في يونيو/حزيران 2013.

ويقيم ميسي في برشلونة منذ عام 2000 وحصل على الجنسية الإسبانية عام 2005.

ولعب ميسي 348 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 314 هدفا، وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات وهو رقم قياسي.

كما فاز مع برشلونة بلقب الدوري ثماني مرات وكأس الملك أربع مرات ودوري أبطال أوربا أربع مرات.