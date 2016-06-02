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شاهد: قتيلان في جامعة كاليفورنيا

1/6/2016

أطلق شخص الرصاص على آخر فقتله ثم انتحر في جامعة "كاليفورنيا" بمدينة "لوس أنجليس" اليوم الأربعاء، وهو ما تسبب في إغلاق الحرم الجامعي لساعتين في حين تدخل ضباط شرطة بعد تلقي تقارير عن إطلاق نار.

وقال "شارلي بيك" قائد شرطة "لوس أنجليس" للصحفيين قرب موقع الحادث: "وقعت حالة قتل وحالة انتحار." وأضاف أن الشرطة عثرت على سلاح ناري في المكان.

وتابع، "الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي مشتبه به في الخارج ولا يوجد تهديد في حرم جامعة كاليفورنيا".

وفي وقت سابق ذكر "أيرون جيفرسون" المتحدث باسم شرطة "لوس أنجليس" إن إطلاق النار وقع في منشأتين.

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