شاهد: فيل يهاجم سيارة شوارزنيغر في جنوب أفريقيا

خاض نجم أفلام الحركة وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر مغامرة حقيقية في أفريقيا عندما هاجم فيل سيارته خلال رحلة سفاري.

وقال شوارزنيغر في حسابه على تويتر بعدما نشر مقطع فيديو مدته 30 ثانية للمواجهة القصيرة "أحيانا يحتاج بعضنا تغيير سرواله."

وظهر الفيل أمام المركبة ثم خرج عن الطريق ودار حول الشاحنة وهاجمها من الخلف قبل أن تنطلق المركبة بسرعة.

وقبل ثوان من الهجوم أمكن سماع السائق وهو يقول "اعتقد انه بخير الآن. سيتجنبنا".

ولم يحدد شوارزنيغر اسم المحمية التي وقع بها الهجوم. ورحلات السفاري من مصادر الجذب السياسي الرئيسية في عدد من البلدان الأفريقية ومنها جنوب أفريقيا حيث يحضر شوارزنيجر مهرجانا رياضيا.

وتقتل الفيلة ببعض مناطق أفريقيا من أجل انتزاع العاج الذي يحتاجه السوق الآسيوي.

وقال شوارزنيغر على تويتر "أشعر برهبة أمام هذه الحيوانات الجميلة وأتمنى أن يكف الناس عن قتلها من أجل العاج."