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شاهد: سباق زحف للرضع في ليتوانيا

2/6/2016

شهدت العاصمة الليتوانية "فيلنيوس"، سباقا فريدا من نوعه شارك فيه عدد من الأطفال ليبين مدى التكامل بين الأطفال وأهاليهم الذين يشجعونهم على الزحف وصولا إلى خط النهاية.

وقام المنظمون بفرش سجادة حمراء بطول أمتار عدة، حيث أطلقتهم أمهاتهم من خط البداية مع عبارات الدعم لتحفيز سرعة "الحبو" لديهم. حيث انتظرهم آباؤهم عند خط النهاية لاستقبالهم، وتم تكريم الأطفال الأكثر سرعة في النهاية.

وفاز بالسباق الطفل "Kamilis Dambrauskas" البالغ من العمر عشرة أشهر، حيث استغرق السباق منه" 11 ثانية " كي "يزحف" خمسة أمتار على السجادة.

وقالت إيرينا، والدة الفائز "تدربنا كثيرا في المنزل. قررنا استخدام "خشخشة المفاتيح" كي نقوم بجذبه لانهاء السباق.

وتأخر بعض الرضع بعدما تقدموا في البداية لتوقفهم وجلوسهم قرب خط النهاية لينظروا حولهم

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