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شاهد: بيليه يبيع تذكاراته من أجل أعمال الخير

2/6/2016

قرر نجم كرة القدم البرازيلي السابق بيليه بيع أكثر من ألفي قطعة مختلفة حصل عليها خلال مسيرته الطويلة في المستطيل الأخضر ومن بينها ثلاث ميداليات لكأس العالم من أجل جمع أموال لاستخدامها في مشاريع وأعمال خيرية ومساعدة ناديه سانتوس.

ويقول القائمون على المزاد، الذي يستمر ثلاثة أيام في لندن الأسبوع المقبل، إنهم يتوقعون جمع مبلغ يصل إلى مليون دولار.

وقال بيليه (75 عاما) الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب أنجبته ملاعب الكرة على مدار تاريخها إنه قرر التبرع بنصف حصيلة المزاد إلى مستشفى للأطفال وأعمال خيرية أخرى في حين تذهب بقية الأموال إلى ناديه سانتوس.

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