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شاهد.. أسوأ موجة فيضانات في فرنسا منذ أكثر من قرن

2/6/2016

اجتاحت الفيضانات أغلب أنحاء فرنسا في موجة هي الأسوأ منذ نحو مائة عام، ما دفع السلطات إلى الإعلان عن إغلاق مترو أنفاق العاصمة باريس.

وتضررت بلدة نيمور، الواقعة على بعد 80 كيلومترا جنوبي باريس، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان من البلدة.

وعثر على سيدة عمرها 86 سنة قتيلة في منزلها الذي غمرته الفيضانات في ضاحية لونجوميو قرب نيمور مساء الأربعاء.

وشارك في عمليات الإنقاذ أعضاء نادي الزوارق.

وأبلغ العاملون في متحف اللوفر بأن المتحف قد يغلق كذلك بسبب مياه الفيضان.

وقال جان لوك مارتينيز رئيس متحف اللوفر للعاملين بالمتحف في رسالة داخلية للموظفين بالبريد الالكتروني: "من المرجح بدرجة كبيرة أن نضطر لإغلاق المتحف ونطلب المساعدة من متطوعين بعد ظهر اليوم".

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