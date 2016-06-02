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خليل…طفل مريض يحلم بـ "عبور معبر رفح"

2/6/2016

معاناة الطفل "خليل" على معبر رفح – الأناضول

ساعات طويلة من الانتظار على معبر رفح، الواصل بين غزة والعالم الخارجي، أنهكت جسد الفتى المريض "خليل قبلان"، وأوقعته أرضا.

 "قبلان"، البالغ من العمر 14 عاما، يعاني من "فشل كلوي"، ويحتاج لزراعة "كلية"، تبرع بها والده، وينتظر كما غيره من آلاف المرضى فتح البوابة المصرية، للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.

لكن الفتى المريض، لم يحتمل ساعات الانتظار الطويلة، فارتفعت درجة حرارته، وأصيب بالإغماء، وهو ما دفع الأطباء في العيادة الملحقة بالمعبر، إلى تقديم الإسعاف له.

وأصيب والدا الفتى وجدته، بالهلع على ولدهم المريض، حيث أجهشت أمه بالبكاء، أما والده سليمان، فوضع يده على جبين ابنه وخاطبه وهو يبكي:" يابا (يا ولدي)، اصحى (استيقظ)، أنت سمعني؟".

وقال، وجبينه يتصبب عرقا بفعل الحرارة الشديدة في المكان:" ابني ولد بكلية واحدة، ويعاني تضخما بها، منذ أن كان  في السابعة".

وينتظر قبلان وولده خليل، كما غيره من مئات العالقين دورهم في ركوب الحافلات، أو سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى أصحاب الحالات الحرجة.

وفتحت السلطات المصرية، أمس الأربعاء، معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين في الجانب المصري، لمدة أربعة أيام غير متصلة.

ولليوم الثاني تكتظ صالات الانتظار، وتجهز الحافلات للسفر بمئات المسجلين للسفر، وسط صراخ المرضى من الأطفال وكبار السن.

وفي عيادة معبر رفح، تمدد الفتى "قبلان"، على ظهر سرير صغير، فيما لم تتمالك جدته نفسها، وأجهشت بالبكاء.

وقالت الجدة، إن حفيدها تعرض لرحلة سفر شاقة من أجل الوصول إلى مصر لزارعة كلية له.

وأمام الفتى جلست أمه، التي بدت عاجزة عن الحديث، واكتفت بالبكاء.

وحاول الأب أن يعالج ابنه في داخل مستشفيات الضفة الغربية أو إسرائيل، من خلال السفر عبر معبر بيت حانون "إيريز" إلا أنه قوبل برفض السلطات الإسرائيلية لدواع "أمنية"، حسب قوله.

واليوم، يقف الفتى قبلان، في انتظار فتح معبر رفح، الذي يحاول اجتيازه منذ أربعة أشهر، ولم يفلح في ذلك.

وتابع والد الطفل:" أجريت كافة الفحوصات اللازمة، وأنا في طريقي كي أمنح ابني كليتي، حتى يبقى على قيد الحياة". ويقول والده وهو يضع يده على رأس نجله المغلق عينيه، فيما جسده النحيف يرتجف، دون أن يعي ما حوله، إنه في حال لم يُغادر اليوم، سيفقد نجله حياته.

واستدرك بالقول:" كفى ألما ومعاناة، انقذوا حياتنا، أطفالنا يموتون أمام بوابة المعبر".

وتُعتبر بوابة معبر رفح، المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة، البالغ تعدادهم حوالي 1.9 مليون نسمة، لكنها في ذات الوقت، تعتبر بوابة ألم ومعاناة دائمة، نتيجة الازدحام، وبطء إجراءات السفر، وعدم يقين المسافرين بإمكانية الوصول إلى الجانب الآخر منه.

وتقول وزارة الداخلية بغزة والتي تديرها حركة حماس إن هناك نحو 30 ألف حالة إنسانية في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 4 آلاف مريض بحاجة ماسة للسفر عبر معبر رفح.

ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواعٍ تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

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