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حوى: البعض قال لي أنت خرجت عن دين الإسلام

2/6/2016

تحدث الفنان السوري "يحيى حوى" عن حملة الانتقادات التي تعرض لها بسبب مدحه لسيدنا عيسي عليه السلام في أحد أغانيه، معتبرا أن بعضها مبرر وبعضها غير مبرر، خاصة أن البعض قال له "أنت خرجت عن دين الإسلام".

وأكد حوى في الجزء الثاني من حواره مع موقع الجزيرة مباشر إنه غنى لسيدنا عيسى بما ذكره الله به في القرآن انطلاقا من الآية الكريمة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ).

ولذلك رأى حوى أن مدح سيدنا عيسى وسيدنا موسى وجميع الأنبياء واجب على كل مسلم، داعيا منتقديه إلى مراجعة أنفسهم والاستماع  لكلمات الأغنية  بتجرد، مؤكدا أن الكثير من العلماء شاهدوا الكليب وأثنوا عليه، ومنهم الشيخ سلمان العودة و د/ سعيد حوى ومكتب الدكتور يوسف القرضاوي.

وينشر اليوم الجزء الثاني من الحوار

المصدر : الجزيرة مباشر
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