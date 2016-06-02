تقرير: العالم ينفق 107 مليار دولار على علاج السرطان

تصميم تخيلي لخلايا سرطانية

أفاد تقرير أمريكي بأن الإنفاق العالمي على علاجات السرطان وصل إلى 107 مليار دولار في 2015 متوقعا أن يتجاوز الرقم 150 مليار دولار بحلول عام 2020.

وقال التقرير الذي أصدرته شركة "آي إم إس هيلث" الأمريكية، التي تقدم معلومات وخدمات

وتكنولوجيا لقطاع الصحة، إن سبب ارتفاع تكلفة علاج السرطان يرجع إلى ظهور أنواع جديدة غالية الثمن من العلاجات التي تدعم الجهاز المناعي ليهاجم الورم الخبيث.

وتوقع التقرير أن يتراوح معدل زيادة الإنفاق العالمي على علاج السرطان بين 7.5 بالمائة و10.5 بالمائة حتى عام 2020.

وبلغ الإنفاق العالمي على علاج السرطان 107 مليارات دولار في 2015 بزيادة بنسبة 11.5 بالمئة عن العام السابق وبارتفاع من 90 مليار دولار في عام 2011 مع طرح نحو 70 علاجا جديدا لنحو 20 نوعا من الأورام في الأسواق خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن التقرير قال إن أكثر من نصف هذه العلاجات الجديدة ليست متاحة للمرضى سوى في 6 دول فقط.

ويأتي صدور التقرير قبيل اجتماع الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام في مدينة شيكاغو، وهو أهم مؤتمر علمي عن السرطان هذا العام.