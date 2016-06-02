البث الحي
منوعات

تقرير: العالم ينفق 107 مليار دولار على علاج السرطان

2/6/2016

تصميم تخيلي لخلايا سرطانية

أفاد تقرير أمريكي بأن الإنفاق العالمي على علاجات السرطان وصل إلى 107 مليار دولار في 2015 متوقعا أن يتجاوز الرقم 150 مليار دولار بحلول عام 2020.

وقال التقرير الذي أصدرته شركة "آي إم إس هيلث" الأمريكية، التي تقدم معلومات وخدمات

وتكنولوجيا لقطاع الصحة، إن سبب ارتفاع تكلفة علاج السرطان يرجع إلى ظهور أنواع جديدة غالية الثمن من العلاجات التي تدعم الجهاز المناعي ليهاجم الورم الخبيث.

وتوقع التقرير أن يتراوح معدل زيادة الإنفاق العالمي على علاج السرطان بين 7.5 بالمائة و10.5 بالمائة حتى عام 2020.

وبلغ الإنفاق العالمي على علاج السرطان 107 مليارات دولار في 2015 بزيادة بنسبة 11.5 بالمئة عن العام السابق وبارتفاع من 90 مليار دولار في عام 2011 مع طرح نحو 70 علاجا جديدا لنحو 20 نوعا من الأورام في الأسواق خلال السنوات الخمس الماضية.

لكن التقرير قال إن أكثر من نصف هذه العلاجات الجديدة ليست متاحة للمرضى سوى في 6 دول فقط.

ويأتي صدور التقرير قبيل اجتماع الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام في مدينة شيكاغو، وهو أهم مؤتمر علمي عن السرطان هذا العام.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)