تركيا تستدعي سفيرها من ألمانيا بعد قرار البرلمان بشأن الأرمن

استدعت تركيا سفيرها من ألمانيا للتشاور ردا على إقرار مجلس النواب الألماني الاعتراف بإبادة الأرمن في تركيا قبل نحو قرن.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني: "قررنا دعوة سفيرنا في برلين، وسيكون لقرار البرلمان الألماني تأثير على علاقاتنا المشتركة".

كما قال الناطق باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش على حسابه على تويتر إن "اعتراف المانيا ببعض المزاعم المحرفة والتي لا أساس لها يشكل خطأ تاريخيا". وأضاف أن تركيا تعتبر هذا القرار "باطلا ولاغيا".

وحرص غالبية المتحدثين أمام مجلس النواب الألماني على التأكيد على أن هذا القرار لا يستهدف السلطات التركية الحالية وإنما حكومة تركيا الفتاة السابقة التي كانت في السلطة آنذاك والمسؤولة عن المجازر المزعومة.

لكن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم قال قبل ساعات على التصويت إن مبادرة مجلس النواب الألماني تشكل "اختبارا فعليا للصداقة" بين ألمانيا وتركيا.

وقال يلديريم في خطاب في أنقرة "هذا النص لا يعني شيئا بالنسبة إلينا، وسيشكل اختبارا فعليا للصداقة" بين البلدين.

وتتصاعد المخاوف من أن يؤدي الاعتراف بإبادة الأرمن الى تصعيد التوتر في العلاقات بين برلين وأنقرة؛ خصوصا فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا لخفض أعداد المهاجرين القادمين إلى أوروبا، والذي هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعرقلته ما لم يتم إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن.

ويقول الأرمن إن نحو 1.5 مليون أرمني قتلوا بطريقة منظمة قبيل انهيار السلطنة العثمانية قبل قرن.

لكن تركيا تقول إن هؤلاء القتلى سقطوا خلال حرب أهلية ترافقت مع مجاعة وأدت الى مقتل ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، فضلا عن عدد مماثل من الأتراك حين كانت القوات العثمانية وروسيا تتنازعان السيطرة على منطقة الأناضول.