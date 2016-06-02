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"بورتو" البرتغالي يفسخ تعاقده مع "جوزية بيسرو"

1/6/2016

جوزية بيسرو – أرشيف

أعلن نادي "بورتو" البرتغالي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع المدرب الأسبق لفالنسيا الإسباني "نونو سبيريتو سانتو"، لموسمين مقبلين.

وكان "بورتو" أعلن رسمياً فسخ تعاقده مع مدربه "جوزيه بيسيرو"، وذلك لفشل الفريق في التتويج بأي بطولة في الموسم الحالي.

ووصل "بيسيرو" إلى "بورتو" في يناير الماضي خلفاً للإسباني "جولين لوبيتيجي" ووقع عقداً مدته موسماً ونصف حتى يونيو 2017 مع خيار التمديد لموسم إضافي، وذلك بعد رحيله فجأة من النادي الأهلي المصري الذي كان يتولى تدريبه مع بداية الموسم.

وأنهى بورتو الدوري البرتغالي في المركز الثالث برصيد 73 بفارق 15 نقطة عن بنفيكا الفائز باللقب، كما لم يتمكن الفريق الكروي من التتويج بلقب كأس البرتغال.

 

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