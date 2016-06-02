بالفيديو..حالة استنفار في اليابان بسبب طفل "ضال"

تواصل فرق إنقاذ يابانية عمليات البحث عن طفل ضال في الغابات بشمال البلاد لليوم السادس على التوالي، بعدما تركه والداه في الغابة عقابا له على سلوكه المشاكس.

وانضم ما يعرف باسم قوات الدفاع الذاتي إلى نحو 180 شخصا من عناصر الشرطة والمدنيين في عمليات البحث بالغابات الجبلية الكثيفة بجزيرة هوكايدو شمالي اليابان.

وانضم صياد محلي إلى جهود البحث عن الطفل ياماتو تانوكا بعدما عثر المشاركون في عمليات البحث على آثار دبّ في المنطقة التي اختفى فيها الطفل يوم 28 مايو/أيار، حسبما أفادت وكالة "جيجي اليابانية.

وكان والدا الطفل قد قالا في البداية إن ابنهما اختفى أثناء قيام الأسرة بالبحث عن نباتات صالحة للأكل، لكن الوالدين عادا واعترفا للشرطة أنهما تركا الطفل بجوار الطريق تأديبا له بسبب قيامه بإلقاء الحجارة على السيارات والمارة.

وأضاف الوالدان أنهما عادا لنفس الموضع بعد دقائق ليجدا ابنهما قد اختفى. وقال السكان المحليون إن المنطقة التي اختفى فيها الطفل منطقة نائية نادرا ما يمرون بها.

ورغم جهود البحث الواسعة والعدد الكبير للمشاركين فيها فإنهم لم يعثروا على أي أثر للطفل.

ومما يزيد المخاطر على حياة الطفل أنه كان يرتدي ملابس خفيفة في المنطقة التي تهبط درجة الحرارة بها ليلا إلى نحو 7 درجات فقط.