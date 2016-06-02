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المدربون الألمان الأكثر تتويجا بأمم أوربا

2/6/2016

المدرب الألماني اوتو ريهاجل- غيتي

يعد المدربون الألمان الأكثر تتويجا بلقب كأس الأمم الأوربية لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1960 بعد أن فازوا بها أربع مرات فيما فاز المدربون الإسبان باللقب 3 مرات.

وفاز 3 من المدربين الألمان وهم يقودون منتخب بلادهم وهم هيلموت شون عام 1972 ويوب ديرفال عام 1980 وبيرتي فوغتس عام 1996، بينما توج الألماني أوتو ريهاجل باللقب عام 2004 مع المنتخب اليوناني.

أما الإسبان الثلاثة، ففاز جميعهم وهم يدربون منتخب بلادهم، وهم خوسيه فيلالونغا عام 1964 ولويس أراغونيس عام 2008 وفيسنتي ديل بوسكي عام 2012.

وجاء الفرنسيون في المرتبة الثالثة، إذ فاز اثنين من المدربين الفرنسيين بالبطولة مع منتخب الديوك وهما ميشيل هيدالغو عام 1984 وروجيه لومير عام 2000.

وفاز باللقب مرة واحدة مدربون من الاتحاد السوفيتي (سابقًا) والدنمارك وإيطاليا وهولندا وتشيكوسلوفاكيا (سابقًا)، وجميعهم توجوا باللقب مع منتخبات بلادهم.

ففي عام 1960 فاز غافريل كاتشالين باللقب مع الاتحاد السوفيتي، وفي عام 1968 فاز الإيطالي فيروتشو فالكاريدجي، وفي عام 1976 فاز فاتسلاف ييزيك باللقب مع تشيكوسلوفاكيا، وفي عام 1988 فاز الهولندي رينوس ميتشيلز باللقب، والدنماركي ريتشارد مولر نيسلون توج باللقب القاري في عام 1992.

ولم يسبق لأي مدرب على مدار تاريخ بطولة كأس الأمم الأوربية أن فاز باللقب أكثر من مرة واحدة.

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