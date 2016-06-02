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السعودي معجب الزهراني مديرا لمعهد العالم العربي في باريس

2/6/2016

اختير الناقد والروائي والأكاديمي السعودي معجب بن سعيد الزهراني مديرا لمعهد العالم العربي في باريس على أن يتولى منصبه الجديد في سبتمبر/ أيلول القادم.

وجاء اختيار الزهراني، 60 عاما، خلال اجتماع لمجلس السفراء العرب في فرنسا خلفا للسعودية منى خزندار التي تشغل المنصب منذ 2011.

وتأسس معهد العالم العربي في 1980 بمبادرة من دول عربية عدة ليكون جسرا ثقافيا بين فرنسا والعالم العربي عبر تشجيع التبادل الثقافي والمعرفي بمجالات الفنون والعلوم.

وافتتح المعهد رسميا في ديسمبر/ كانون الأول 1987 وتبلغ ميزانيه السنوية نحو 24 مليون يورو (31 مليون دولار).

ويضم المعهد متحفا متميزا للفن العربي الحديث ومكتبة ومركز توثيق معلومات وقاعات محاضرات ومتحفا للسينما العربية وقسما للموسيقى العربية ومركزا لتعليم اللغة العربية.

ويدار المعهد من خلال التعاون الثنائي إذ تختار فرنسا رئيسه -وهو المنصب الأبرز- فيما يختار مجلس السفراء العرب الذي يضم 22 دولة مدير المركز.

تخرج الزهراني في كلية التربية بجامعة الملك سعود وحصل على الدكتوراه في الأدب العام والمقارن من السوربون وتولى العديد من المناصب من بينها عضو مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو مجلس إدارة مركز الترجمة بجامعة الملك سعود.

كما شارك في تأسيس مجلة "دراسات شرقية" التي تصدر من باريس بالعربية والفرنسية والإنجليزية منذ 1988.

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