استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

جنود الاحتلال يفحصون موقع استشهاد السيدة الفلسطينية

استشهدت سيدة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس بعدما أطلق جنود الاحتلال النار عليها بزعم محاولتها طعن جندي إسرائيلي في الضفة الغربية.

وزعمت قوات الاحتلال أن المرأة الفلسطينية حاولت طعن جندي إسرائيلي عند مدخل مستوطنة إيناف بالضفة الغربية وأن القوات أطلقت الرصاص عليها وأردتها قتيلة.

واعتادت قوات الاحتلال منذ انطلاق الهبة الفلسطينية الأخيرة قبل ثمانية أشهر إطلاق النار على عشرات الفلسطينيين بزعم محاولة طعن مستوطنين أو جنود إسرائيليين، وهي مزاعم ثبت زيفها في كثير من الحالات.

وقتل في هذه الهبة 28 إسرائيليا، بينما قتلت قوات الاحتلال نحو 200 فلسطيني.