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هيئة الدفاع عن مرسي: الأحكام ثأرية وانتقامية

18/6/2016

قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الحكم الأخير بالسجن المؤبد الذي صدر بحق مرسي هو امتداد للأحكام "الثأرية والانتقامية" السابقة التي صدرت بحقه.

وقال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن مرسي، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر: "هذا الحكم لا يختلف عن غيره من الأحكام التي صدرت بحق الدكتور مرسي… هي قضايا ثأرية وانتقامية في المقام الأول".

وأضاف الدماطي أن الجهات المشرفة على القضية، مثل النيابة العامة والأمن الوطني والقضاة، هم خصوم للرئيس مرسي وغيره من المتهمين في المحاكمة، ولهذا "فنحن لسنا بصدد محاكمة عادلة ولا منصفة طبقا لما هو منصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد على  مرسي في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر مع قطر"، كما قضت بمعاقبة الرئيس السابق وآخرين بالسجن لمدة 15 سنة عن اتهامات أخرى ببنود الاتهام.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بإعدام الزميل إبراهيم هلال، الصحفي بالشبكة ومدير الأخبار السابق بقناة الجزيرة الإخبارية، والزميل الصحفي السابق بالشبكة علاء سبلان، بعد إقحام اسميهما فيما يعرف "بقضية التخابر".

وتعليقا على الحكم الصادر بحق هلال، قال الصحفي عبد الفتاح فايد، محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة الإخبارية، إن هذه الأحكام تمثل "هجمة كبيرة جدا تستهدف حرية الرأي والتعبير وتستهدف الإعلاميين.. هي عملية ترويع".

وأضاف فايد في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر إن حكم الإعدام "غير مسبوق على المستوى الدولي أن يصدر حكم بالإعدام على إعلامي".

المصدر : الجزيرة مباشر
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