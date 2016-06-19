مصر تفحص الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

قالت لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة مصر للطيران فوق البحر المتوسط الشهر الماضي، اليوم (الأحد) إنها بدأت أمس السبت في فحص أجزاء جهازي تسجيل الطائرة المنكوبة بحضور ممثلين من فرنسا والولايات المتحدة.

وأضافت اللجنة في بيان أنه تم تجفيف وحدتي الذاكرة الخاصة بالصندوقين الأسودين في عملية استغرقت ثماني ساعات وتخضعان حاليا لاختبارات كهربائية تمهيدا لتفريغ محتوياتهما.

وكانت مصادر باللجنة قالت في وقت سابق اليوم الأحد إن وحدتي الذاكرة بهما "تلفيات شديدة" وتحتاجان "لوقت وجهد كبير" لإصلاحهما قبل البدء في تفريغ محتوياتهما.

وأضافت المصادر أن اللجنة تقيم التلفيات في الوقت الراهن لتحديد ما إذا كان يمكن إصلاحها في مصر أو في الخارج.