فيديو: مدربة سباحة روسية تعتنق الإسلام بالمغرب

اعتنقت البطلة العالمية في رياضة الغوص والمدربة الحالية للمنتخب المغربي للسباحة الروسية "كازانيا إيفيكا" الإسلام، بعد أن نطقت الشهادتين بمسجد إبراهيم الخليل بالدار البيضاء.

واختارت المدربة الروسية اسم "خديجة" بعد اعتناقها الإسلام، وأكدت أنها أحبت الدين الإسلامي كثيرا بعد قضائها لفترة بالمغرب واحتكاكها بالمغاربة خاصة أفراد المنتخب.

وأعربت خديجة إيفيكا عن فرحتها وامتنانها لانتمائها لهذا الدين.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المساجد في مختلف المدن المغربية، شهدت في الأيام الأولى من رمضان المبارك اعتناق العديد من الأجانب للإسلام.