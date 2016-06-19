شاهد: ميسي يقود الأرجنتين لهزيمة فنزويلا بأربعة أهداف

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على فنزويلا 4-1.

وساعد ميسي في تسجيل هدفين وسجل هدفا في الدقيقة 60 ليرفع رصيده من الأهداف مع منتخب بلاده إلى 54 هدفا ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم غابرييل باتيستوتا.

وبدأت الارجنتين بطريقة مثالية بعد مرور سبع دقائق فقط حين قفز غونزالو هيغوين ليحول تمريرة عرضية متقنة من ميسي في شباك الحارس داني هرنانديز.

وضاعف مهاجم نابولي المتألق النتيجة بعد 20 دقيقة أخرى حين اقتنص تمريرة للخلف من أركيمديس فيغويرا وراوغ الحارس قبل أن يضع الكرة في الشباك الخالية.

وضاعت عدة فرص من منتخب فنزويلا للتسجيل كان آخرها عندما أضاع سيخاس ركلة جزاء قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول بعدما سدد الكرة باستهتار.

وسجل ميسي، الذي دخل التشكيلة الأساسية لأول مرة في البطولة بعد مشاركته كبديل ثلاث مرات، الهدف الثالث عندما تبادل الكرة بشكل رائع مع نيكولاس غايتان قبل أن يضعها في الشباك بين قدمي الحارس بقدمه اليسرى.

لكن المنتخب الفنزويلي لم يستسلم ولمس روندون الكرة برأسه في الشباك ليجعل النتيجة 3-1 بعد 70 دقيقة.

وتبددت آمال فنزويلا سريعا في التعويض إذ نجحت الأرجنتين بعد لحظات قليلة في إضافة الهدف الرابع عبر لاميلا بعد 12 دقيقة فقط من مشاركته كبديل.

وستلتقي الأرجنتين الآن مع الولايات المتحدة في أولى مباريات الدور قبل النهائي.