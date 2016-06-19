شاهد: مسابقة للغطس من ارتفاع 28 مترا

فاز البريطاني "غاري هنت" بالجولة الثانية من بطولة ريد بول للغطس من الارتفاعات العالية.

وهنت هو حامل لقب البطولة، كما حصل عليها أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية.

وتقام هذه الرياضة من على مرتفعات عالية أو جسور أو قلاع أو مباني عالية.

ويقفز اللاعب في مسابقات الرجال من ارتفاع يتراوح ما بين 22 إلى 27 مترا أما السيدات فيقفزن من ارتفاع 18 إلى 23 مترا.

وتتكون بطولة العام الجاري من تسع جولات، وستقام الجولة القادمة في جزر الأزروي في البرتغال بينما تستضيف دبي الجولة الأخيرة في البطولة في شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.