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شاهد: دبي تطلق مشروعا للمنازل العائمة

19/6/2016

 تستعد إمارة دبي لإطلاق أول مشروع للمنازل العائمة في العالم أطلقت عليه اسم "فرس البحر العائم".

ويتضمن تصميم المنازل فيلا من ثلاثة طوابق أحدها تحت الماء يطل على مناظر طبيعية من الشعب المرجانية.

وهذا النموذج واحد من 131 منزلا في مرحلة التصميم والبناء.

وهذه المنازل الفاخرة هي في الواقع عبارة عن سفن بلا محركات يتم بناؤها باستخدام مواد مركبة ثقيلة الوزن.

وبعض تلك المنازل العائمة يمكن جعلها ثابتة بينما يبنى بعضها الآخر ليكون متنقلا.

واستغرق الأمر أقل قليلا من عام واحد لبناء النموذج الأولي المصنوع من الفولاذ.

ومنازل فرس البحر العائمة جزء من مشروع أكبر يسمى "قلب أوروبا" يقام على ست جزر من أرخبيل مكون من 300 جزيرة اصطناعية تقع على بعد أربعة كيلومترات قبالة ساحل دبي وتسمى "العالم".

ويتوقع أن يكتمل المشروع بنهاية العام 2018 وسيضم 14 فندقا ومنتجعا وفيلات خاصة بشواطئ خاصة وشوارع يمكن التحكم في مناخها ومطاعم ومتاجر وحانات ومقاه.

وقال جوزيف كلايندسنت المدير التنفيذي لمجموعة كلايندسنت وهي الشركة المطورة لمشروع "قلب أوروبا: "هناك ثلاثة أفكار رئيسية خاصة برؤية هذا المشروع وكلها تثير حماسنا. أولها بناء جزر على غرار جزر المالديف محاطة بشُعب مرجانية ومطاعم خشبية لطيفة وحانات وصالات لممارسة الألعاب الرياضية وأماكن إقامة وأحواض سباحة كما هو الحال في جزر المالديف".

وأضاف كلايندسنت متحدثا من على متن منزل عائم: "ثانيا جلب أفضل ما يمكن أن تقدمه الدول الأخرى إلى دبي. الجديد، والفكرة الثالثة هي الابتكار. وهذه إجابتنا على مطالبتنا بالابتكار".

وأشار المهندس العماري للمشروع باولو أندريا إلى أن أحد التحديات الرئيسية تمثل في وجود سطح ضخم شفاف.

وأضاف "أكثر جزء تحديا في الفيلا على وجه التحديد هو هذا السطح الضخم الشفاف الذي أدى للتصميم الكامل. ما أردنا إنجازه بالفعل هو ما نراه أمامنا الآن: فرصة الوقوف داخل غرفة ومشاهدة ما يحدث تحت الماء".

ويقول مطورو المشروع إن له فائدة للبيئة، مشيرين إلى إنشاء شعب مرجانية على مساحة مليوني قدم مربع للتأكد من توفر مناظر طبيعية للحياة البحرية الثرية لكل المنازل.

وأوضح كلايندسنت أن شعابا مرجانية جُمعت من كل المناطق الشاطئية ومناطق التطوير البحري في دبي وجلبت إلى حضانات أُقيمت لتربيتها ثم نقلت لأسطح أسمنتية من الشعب المرجانية كي تزيد وتزدهر.

وقد بيعت كل تلك المنازل باستثناء عشرة فقط. ويبلغ سعر المنزل الواحد عشرة ملايين درهم إماراتي (نحو 2.7 مليون دولار).

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