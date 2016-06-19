شاهد: تشيلي تكتسح المكسيك بسباعية نظيفة

سجل إدواردو فارجاس أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليكمل منتخب تشيلي لكرة القدم عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2016) المقامة حاليا في الولايات المتحدة بفوز كاسح 7/ صفر على نظيره المكسيكي صباح اليوم الأحد في دور الثمانية للبطولة.

ولقن منتخب تشيلي حامل اللقب نظيره المكسيكي درسا قاسيا وحقق الفوز الكاسح الذي لم يكن يتوقعه أكثر المتفائلين لتشيلي أو أكثر المتشائمين لمنتخب المكسيك.

وبهذا يلتقي المنتخب التشيلي نظيره الكولومبي في المربع الذهبي للبطولة يوم الأربعاء المقبل على بطاقة التأهل للنهائي.

وأنهى المنتخب التشيلي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما إديسون بوش وإدواردو فارجاس في الدقيقتين 16 و44.

وفي الشوط الثاني، أمطر المنتخب التشيلي شباك منافسة بخمسة أهداف أخرى أحرزها أليكسيس سانشيز في الدقيقة 49، ثم فارجاس في الدقائق 52 و57 و74 قبل أن يختتم بوش التسجيل في المباراة بالهدف الثاني له والسابع للفريق في الدقيقة 88 لتكون النتيجة الأكبر في البطولة الحالية حتى الآن ويليها فوز منتخب البرازيل على هايتي 7 / 1 في الدور الأول.

ورفع فارجاس رصيده إلى ستة أهداف لينفرد بصدارة هدافي البطولة الحالية بفارق هدفين أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت الخسارة الوحيدة لمنتخب تشيلي في هذه المباراة هي الإنذار الذي ناله نجم الفريق أرتورو فيدال ليتأكد غيابه عن مباراة المربع الذهبي للإيقاف.