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شاهد: الكوكب المغربي يفوز على النجم التونسي بالكونفدرالية

18/6/2016

حقق الكوكب المراكشي المغربي فوزا صعبا على ضيفه النجم الساحلي التونسي حامل اللقب بهدفين لهدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويلعب غدا الأحد في هذه الجولة الفتح الرباطي المغربي مع أهلي طرابلس الليبي، على ملعب مراكش، حيث خاض النجم الساحلي المباراة في غياب زياد بوغطاس واحمد العكايشي بسبب العقوبة، والكاميروني فرانك كوم لأسباب خاصة، فيما تابع المدرب فوزي البنزرتي المعاقب ايضا المباراة من المدرجات.

وفي أول لقاء بين الفريقين بعد 20 عاما بعد أن التقيا في إياب الدور النهائي لهذه المسابقة بالذات عام 1996 وفاز فيه الكوكب 2-صفر، جدد الفريق المغرب الفوز على ضيفه

 

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