شاهد: الزمالك يهزم إنيمبا النيجيري وسط بركة مياه

استهل فريق الزمالك المصري مبارياته في دور المجموعتين بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه إنيمبا النيجيري بهدف نظيف اليوم الأحد.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه "باسم مرسي" الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من المباراة.

وحصد الزمالك أول ثلاث نقاط له ليحتل المركز الثاني للمجموعة الثانية بفارق الأهداف عن ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي فيما يظل الفريق النيجيري بلا نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام وفاق سطيف الجزائري.

ولعب الزمالك المباراة وسط أمطار شديدة سقطت على أرض الملعب حتى صار أشبه ببركة مياه.

وكان فريق صن داونز الجنوب أفريقي قد فاز على وفاق سطيف الجزائري بهدفين نظيفين أمس (السبت).

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه باسم مرسي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من المباراة.