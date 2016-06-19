البث الحي
منوعات

تركيا تنفي إطلاقها النار على لاجئين سوريين

19/6/2016

لاجئون سوريون في تركيا /أرشيفية

نفت وزارة  الخارجية التركية صحة تقارير تحدثت عن إطلاق قوات حرس الحدود التركية النار على لاجئين سوريين أثناء محاولتهم عبور الحدود من سورية باتجاه تركيا.

وقالت الخارجية التركية في بيانها إن هذه التقارير خاطئة مشيرة إلى أن عمل قوات حرس الحدود منصب في إطار القانون على مكافحة المهربين والإرهابيين المحتملين دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر في وقت سابق من اليوم الأحد أن عناصر من الأمن التركي قتلت ثمانية مدنيين بينهم أربعة أطفال وامرأتان أثناء محاولتهم عبور الحدود من بلدهم الذي تمزقه الحرب، كما تحدث المرصد عن وقوع إصابات لثمانية أشخاص آخرين حالة بعضهم خطيرة.     

ووقع ذلك الحادث ليل السبت في إدلب شمال غربي سورية قرب الحدود مع تركيا، بحسب المرصد وهو جماعة حقوقية سورية معارضة تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها.

من جانبه، ذكر موقع "أورينت نيوز" الإخبار السوري المعارض أن الحادث أسفر عن مقتل 11 شخصا، ولم يتسن تدقيق البيانات الصادرة عن الموقع أو عن المرصد من جهة مستقلة.       

ووفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش فإن تركيا أبقت على حدودها مع سورية مغلقة منذ آب/أغسطس 2015 ما جعل اللاجئين السوريين غير قادرين على الدخول بطريقة مشروعة إلى تركيا.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)