"الناس اللي تحت" .. حلقة جديدة لعبد الله الشريف

بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة من برنامج "بص في رمضان" على موقع "الجزيرة مباشر"، والتي جاءت بعنوان "الناس اللي تحت".

وتناولت الحلقة الإعلانات التلفزيونية الموجهة لـ "الناس اللي فوق" و "الناس اللي تحت" في إشارة إلى الفروق الطبقية الشاسعة بين الفقراء والأغنياء في أوساط الشعب المصري، موضحا أن كلا منهم لهم إعلاناته الخاصة.

وتقمص الشريف شخصيتين هم عبودة وحودة، الأول: يروج بطريقة ساخرة لإعلانات الأغنياء، والثاني لإعلانات التبرعات للمستشفيات وبالملابس للجمعيات الخيرية.

وسخر الشريف من أبرز الإعلانات التلفزيونية في مصر خلال شهر رمضان، أبرزها إعلان تبرع سيدة بحلق ذهبي لصندوق تحيا مصر التابع للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإعلان الثلاثة إخوة الذين ترك لهم والدهم فيلا بحديقة واحدة.