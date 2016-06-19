"الأهلي" المصري يخسر أمام "زيسكو" الزامبي بأبطال أفريقيا

تلقى فريق الأهلي المصري، اليوم السبت، هزيمة من مضيفه زيسكو يونايتد، الزامبي، بهدفين مقابل ثلاثة، في انطلاقة منافسات المجموعة الأولى بدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل ثلاثية زيسكو، جون تشينجاندو، وكلاتوس شاما (هدفين) في الدقائق 27 و49 و55، بينما أحرز هدفي الأهلي، الغاني جون أنطوي في الدقيقتين 30 و68.

وبذلك، انتزع الفريق الزامبي، أول ثلاث نقاط له في البطولة القارية ليتصدر بها ترتيب المجموعة مناصفة مع أسيك أبيدجان الإيفواري.

وبهذا الفوز، تمكن زيسكو يونايتد، من الثأر من الأهلي بعد غياب 5 أعوام، عندما لعبا مع بعضهما البعض في دور 16 للبطولة القارية في نسخة عام 2011، وتعادلا في زامبيا سلبيا، قبل أن يفوز الأهلي على ملعبه ووسط جمهوره بهدف نظيف في مباراة العودة.

ويعتبر الأهلي المصري صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بإجمالي 8 ألقاب.