ارتفاع حالات دخول المستشفيات عقب الإجازات

أشارت دراسة جديدة إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون مستشفيات بسبب إصابتهم بفشل في القلب يتراجع خلال العطلات الكبيرة؛ ولكنه يرتفع خلال الأيام التي تلي هذه العطلات.

وقال الدكتور ماهيك شاه من مستشفى ليهاي فالي في بنسلفانيا، والذي شارك في الدراسة لوكالة رويترز، إن تناول أطعمة غنية بالملح وعدم ممارسة تمرينات رياضية وضغوط السفر أثناء العطلات ربما يسهم في ارتفاع حالات دخول المستشفيات.

وأضاف إن كل هذه الأنشطة تزيد من تراكم السوائل وزيادة الوزن، مما يسبب تفاقم في أعراض فشل القلب.

ويعاني نحو خمسة ملايين أمريكي من فشل القلب وهو حالة مزمنة لا يمكن للقلب خلالها ضخ الدم وفقا للحاجة. ونتيجة لذلك تتراكم السوائل في القدمين والكاحلين والساقين والرئتين مما يؤدي إلى شعور الناس بالإرهاق وضيق التنفس وصعوبة المشي.

وراجع الدكتور شاه وزملاؤه بيانات أكثر من 22 ألف مريض دخلوا مركز إينشتاين الطبي في فلادلفيا لإصابتهم بفشل القلب فيما بين عامي 2003 و2013.

وكان معظمهم أمريكيون من أصل افريقي وإناث ومصابون بأمراض أخرى بالإضافة إلى فشل القلب من بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول والشريان التاجي. وكان متوسط أعمارهم 68 عاما.

وقسم الباحثون المرضى إلى ثلاث مجموعات اعتمادا على ما إذا كانوا قد أدخلوا إلى المستشفى خلال عطلة (يوم الميلاد أو عيد الشكر أو عيد الاستقلال أو عطلة السنة الجديدة)، أو في غضون أربعة أيام عقب العطلة أو خلال أيام أخرى في نفس الشهر.

وعلى مدى هذه السنوات كان متوسط عدد المرضي الذين دخلوا المستشفى لإصابتهم بفشل القلب في عيد الاستقلال 3.8 شخص. وارتفع هذا العدد إلى 5.6 يوميا في المتوسط في الأيام التي تلت العطلة مباشرة واستقر العدد عند خمسة يوميا خلال بقية أيام الشهر.

وسنويا خلال عيد الميلاد يتم إدخال 3.6 مريض في المتوسط إلى المستشفى. وخلال الأيام الأربعة التالية لعيد الميلاد ارتفع هذا العدد إلى 5.6 يوميا، ولكن كان عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى بسبب فشل القلب في أيام أخرى في شهر ديسمبر/كانون الأول 5.5 شخص.

وقالت الدكتورة ماريا مونتس وهي طبيبة قلب في كليفيلاند كلينك في ولاية أوهايو الأمريكية وهي لم تشارك في الدراسة إن الناس ربما يتفادون الذهاب إلى المستشفيات خلال العطلات لأنهم لا يريدون إفساد ترتيبات العطلة أو لافتراضهم أن عيادات الأطباء مغلقة.

وطالبت الدكتورة مونتس الناس بالانتباه خلال الإجازات في متابعة ما يأكلونه خلال الإجازات، محذرة من أن أعراضا مثل زيادة الوزن وضيق التنفس يمكن أن تتفاقم خلال ما بين 24 ساعة و48 ساعة عقب تناول طعام غني بالملح وحثت الناس على أن يتحلوا باليقظة بشأن كيفية التحكم في حالتهم المتعلقة بالقلب.

