البث الحي
منوعات

ارتفاع حالات دخول المستشفيات عقب الإجازات

19/6/2016

أشارت دراسة جديدة إلى أن عدد الأشخاص الذين يدخلون مستشفيات بسبب إصابتهم بفشل في القلب يتراجع خلال العطلات الكبيرة؛ ولكنه يرتفع خلال الأيام التي تلي هذه العطلات.

وقال الدكتور ماهيك شاه من مستشفى ليهاي فالي في بنسلفانيا، والذي شارك في الدراسة لوكالة رويترز، إن تناول أطعمة غنية بالملح وعدم ممارسة تمرينات رياضية وضغوط السفر أثناء العطلات ربما يسهم في ارتفاع حالات دخول المستشفيات.

وأضاف إن كل هذه الأنشطة تزيد من تراكم السوائل وزيادة الوزن، مما يسبب تفاقم في أعراض فشل القلب.

ويعاني نحو خمسة ملايين أمريكي من فشل القلب وهو حالة مزمنة لا يمكن للقلب خلالها ضخ الدم وفقا للحاجة. ونتيجة لذلك تتراكم السوائل في القدمين والكاحلين والساقين والرئتين مما يؤدي إلى شعور الناس بالإرهاق وضيق التنفس وصعوبة المشي.

وراجع الدكتور شاه وزملاؤه بيانات أكثر من 22 ألف مريض دخلوا مركز إينشتاين الطبي في فلادلفيا لإصابتهم بفشل القلب فيما بين عامي 2003 و2013.

وكان معظمهم أمريكيون من أصل افريقي وإناث ومصابون بأمراض أخرى بالإضافة إلى فشل القلب من بينها ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول والشريان التاجي. وكان متوسط أعمارهم 68 عاما.

وقسم الباحثون المرضى إلى ثلاث مجموعات اعتمادا على ما إذا كانوا قد أدخلوا إلى المستشفى خلال عطلة (يوم الميلاد أو عيد الشكر أو عيد الاستقلال أو عطلة السنة الجديدة)، أو في غضون أربعة أيام عقب العطلة أو خلال أيام أخرى في نفس الشهر.

وعلى مدى هذه السنوات كان متوسط عدد المرضي الذين دخلوا المستشفى لإصابتهم بفشل القلب في عيد الاستقلال 3.8 شخص. وارتفع هذا العدد إلى 5.6 يوميا في المتوسط في الأيام التي تلت العطلة مباشرة واستقر العدد عند خمسة يوميا خلال بقية أيام الشهر.

وسنويا خلال عيد الميلاد يتم إدخال 3.6 مريض في المتوسط إلى المستشفى. وخلال الأيام الأربعة التالية لعيد الميلاد ارتفع هذا العدد إلى 5.6 يوميا، ولكن كان عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفى بسبب فشل القلب في أيام أخرى في شهر ديسمبر/كانون الأول 5.5 شخص.

وقالت الدكتورة ماريا مونتس وهي طبيبة قلب في كليفيلاند كلينك في ولاية أوهايو الأمريكية وهي لم تشارك في الدراسة إن الناس ربما يتفادون الذهاب إلى المستشفيات خلال العطلات لأنهم لا يريدون إفساد ترتيبات العطلة أو لافتراضهم أن عيادات الأطباء مغلقة.

وطالبت الدكتورة مونتس الناس بالانتباه خلال الإجازات في متابعة ما يأكلونه خلال الإجازات، محذرة من أن أعراضا مثل زيادة الوزن وضيق التنفس يمكن أن تتفاقم خلال ما بين 24 ساعة و48 ساعة عقب تناول طعام غني بالملح وحثت الناس على أن يتحلوا باليقظة بشأن كيفية التحكم في حالتهم المتعلقة بالقلب.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)