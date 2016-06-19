إيران تتفق على شراء 100 طائرة بوينغ

طائرة إيران اير من طراز بوينغ 747- رويترز

نقلت صحيفة إيران عن رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية علي عبد زاده إن بلاده توصلت إلى اتفاق مكتوب مع بوينغ لشراء 100 طائرة.

وقال المسؤول الإيراني للصحيفة إنه من بين 250 طائرة ركاب لدى إيران يتعين إحلال 230 طائرة، مضيفا بأن الجانبين ينتظران الحصول على موافقة سلطات الخزانة الأمريكية.

وحتى الآن لم تحصل بوينغ سوى على موافقة على عرض منتجاتها على الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) وبضع شركات طيران أخرى في إطار مساعيها للحاق بركب شركة إيرباص الأوربية التي فازت في وقت سابق من هذا العام بصفقة مبدئية لبيع 118 طائرة بقيمة 27 مليار دولار لإيران.

وإذا تمت الصفقة ستكون هذه هي المرة الأولى التي تشتري فيها إيران طائرات ركاب من بوينغ للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية في 1979.

