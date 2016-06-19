البث الحي
منوعات

إل جي تطرح تلفزيونا "طاردا للبعوض"

18/6/2016

إل جي تطرح تلفزيونا "طاردا للبعوض"

بدأت الذراع الهندية لشركة إل جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية بيع جهاز تلفزيون يتمتع بميزة تقول إنه يصد البعوض، الذي يمكن أن ينشر أمراض مثل الملاريا وزيكا وحمى الضنك.

وأوضحت الشركة أن "تقنية طرد البعوض" الخاصة بالتلفزيون، الذي طرحته في السوق الهندية الخميس الماضي، تستخدم الموجات فوق الصوتية التي هي غير مسموعة للبشر ولكن تتسبب بطرد البعوض بعيدًا.

وقالت الشركة إن نفس التكنولوجيا، التي اُعتُمدت على أنها فعالة من قبل مختبر مستقل قرب مدينة تشيناي في الهند، تستخدمها إل جي في مكيفات الهواء والغسالات.

وتتوفر التقنية، التي تعمل حتى عندما يكون التلفزيون مطفأً، في نموذجين، الأول بسعر 25.500 روبية (394 دولارًا أميركيًا)، وبسعر 47.500 (706 دولارات).

وتستهدف شركة إل جي بالتلفزيون المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والذين يعيشون في ظروف تجعلهم عرضة للبعوض.

وتعتزم الشركة الكورية طرح التلفزيون الشهر المقبل في الفلبين وسريلانكا، وفق ما قال كيم سونغ-يول، مسؤول شركة إل جي إلكترونيكس، الذي أوضح أيضًا أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لإطلاق التقنية في أسواق أخرى.

وتقول إل جي على موقعها الإلكتروني إن التلفزيون طُوّر ليكون بديلًا من الأجهزة التي تستخدم المبيدات الحشرية.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)