إل جي تطرح تلفزيونا "طاردا للبعوض"

بدأت الذراع الهندية لشركة إل جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية بيع جهاز تلفزيون يتمتع بميزة تقول إنه يصد البعوض، الذي يمكن أن ينشر أمراض مثل الملاريا وزيكا وحمى الضنك.

وأوضحت الشركة أن "تقنية طرد البعوض" الخاصة بالتلفزيون، الذي طرحته في السوق الهندية الخميس الماضي، تستخدم الموجات فوق الصوتية التي هي غير مسموعة للبشر ولكن تتسبب بطرد البعوض بعيدًا.

وقالت الشركة إن نفس التكنولوجيا، التي اُعتُمدت على أنها فعالة من قبل مختبر مستقل قرب مدينة تشيناي في الهند، تستخدمها إل جي في مكيفات الهواء والغسالات.

وتتوفر التقنية، التي تعمل حتى عندما يكون التلفزيون مطفأً، في نموذجين، الأول بسعر 25.500 روبية (394 دولارًا أميركيًا)، وبسعر 47.500 (706 دولارات).

وتستهدف شركة إل جي بالتلفزيون المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والذين يعيشون في ظروف تجعلهم عرضة للبعوض.

وتعتزم الشركة الكورية طرح التلفزيون الشهر المقبل في الفلبين وسريلانكا، وفق ما قال كيم سونغ-يول، مسؤول شركة إل جي إلكترونيكس، الذي أوضح أيضًا أنه لا توجد خطط في الوقت الحالي لإطلاق التقنية في أسواق أخرى.

وتقول إل جي على موقعها الإلكتروني إن التلفزيون طُوّر ليكون بديلًا من الأجهزة التي تستخدم المبيدات الحشرية.