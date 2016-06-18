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ناسا تجرى تجارب على طائرة تعمل بالكهرباء

17/6/2016

طائرة مزوده بـ 14 محركا كهربائيا

كشف تشارلز بولدن مدير وكالة الطيران  والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الجمعة عن إجراء تجارب على  أحدث طائرة مزوده بـ 14 محركا كهربائيا وجناحا فريد التصميم.

وقال بولدن إن الطائرة الجديدة تحمل اسم أكس – 57  أو ماكسويل، على اسم ، فيزيائي القرن التاسع عشر جيمس كلارك ماكسويل

واشارت، الوكالة إنها تقوم بتعديل طائرة إيطالية خفيفة طراز "تيكنام بي 2006 تي" ذات محركين بتركيب جناح رقيق طويل مزود بـ 14 محركا كهربائيا للحد من استخدام الطاقة، والسماح للطائرة بالطيران بسرعة  282 كيلومترا في الساعة مشيرة إلى أن الطائرة ماكسويل سيتم تشغيلها بالبطاريات فقط.

وسيساهم المشروع في تقليل وقت الطيران واستخدام الوقود والتكاليف  التشغيلية للطائرة.

وقال، بولدن "إن طائرة إكس 57 ستخطو الخطوة الأولى نحو فتح عهد جديد من الطيران".

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