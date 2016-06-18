فيديو: جندي إسرائيلي يضع سكينا بجوار فلسطيني قبل إعدامه

أظهر فيديو نشره تجمع "المدافعون عن حقوق الانسان" جنديا إسرائيليا يركل سكينا باتجاه الشهيد عبد الفتاح الشريف بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال في الخليل قبل عدة أشهر.

ويحوي الفيديو شهادة للناشط عماد أبو شمسية الذي قام بتصوير الفيديو الذي يظهر أحد جنود الاحتلال يطلق النار على الشهيد الشريف ويعدمه.

ويظهر الفيديو أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشابين عبد الفتاح الشريف ورمزي القصراوي متهما إياهما بحيازة سكاكين لمحاولة طعن جنود الاحتلال في المكان، الأمر الذي لم يظهر في الفيديو المسرب.

كما يظهر الفيديو وصول سيارتي إسعاف إسرائيليتين للمكان، بالإضافة لقوة من جيش الاحتلال، بينما ترك الشابان ينزفان على الأرض بعد إصابتهما بجراح خطيرة دون تقديم الإسعاف لهما.

في ذلك الحين يسمع إطلاق نار من مسافة قصيرة من قبل أحد الجنود الذين وصلوا لتوهم لمكان الحادث على رأس الشاب الشريف الذي لم يكن فارق الحياة بعد.