البث الحي
منوعات

فيديو: جندي إسرائيلي يضع سكينا بجوار فلسطيني قبل إعدامه

18/6/2016

أظهر فيديو نشره تجمع "المدافعون عن حقوق الانسان" جنديا إسرائيليا يركل سكينا باتجاه الشهيد عبد الفتاح الشريف بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال في الخليل قبل عدة أشهر.

ويحوي الفيديو شهادة للناشط عماد أبو شمسية الذي قام بتصوير الفيديو الذي يظهر أحد جنود الاحتلال يطلق النار على الشهيد الشريف ويعدمه.

ويظهر الفيديو أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشابين عبد الفتاح الشريف ورمزي القصراوي متهما إياهما بحيازة سكاكين لمحاولة طعن جنود الاحتلال في المكان، الأمر الذي لم يظهر في الفيديو المسرب.

كما يظهر الفيديو وصول سيارتي إسعاف إسرائيليتين للمكان، بالإضافة لقوة من جيش الاحتلال، بينما ترك الشابان ينزفان على الأرض بعد إصابتهما بجراح خطيرة دون تقديم الإسعاف لهما.

في ذلك الحين يسمع إطلاق نار من مسافة قصيرة من قبل أحد الجنود الذين وصلوا لتوهم لمكان الحادث على رأس الشاب الشريف الذي لم يكن فارق الحياة بعد.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)