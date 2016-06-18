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شرطة بلجيكا تعتقل 12 شخصا يشتبه بأنهم يخططون لهجمات

18/6/2016

قال بيان صادر عن مكتب المدعي الاتحادي البلجيكي إن 12 شخصا يشتبه بأنهم يخططون لهجمات اعتقلوا في أنحاء متفرقة من البلاد بعدما نفذت الشرطة نحو 40 عملية استجواب لأشخاص وتفتيش لمنازل.

وأوضح البيان أنه لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات أثناء تفتيش المنازل.

وقالت وسائل إعلام بلجيكية إن السلطات تشتبه بأن الأشخاص الذين اعتقلوا كانوا يخططون لهجوم مناطق تجمع للمشجعين في بروكسل خلال إحدى مباريات منتخب بلجيكا لكرة القدم في بطولة أوروبا لكرة القدم بالإضافة إلى مناطق مزدحمة أخرى مثل مراكز التسوق والمحطات.

وقال مسؤولون أمنيون إن شرطة بلجيكا تلقت إنذارا بشأن مجموعة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية غادروا سوريا في الآونة الأخيرة في طريقهم إلى أوروبا ويعتزمون شن هجمات في بلجيكا وفرنسا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية إن مركز إدارة الأزمة في البلاد وضع العديد من الوزراء وبينهم رئيس الوزراء ميشيل تحت حراسة مشددة.

واعتقلت الشرطة رجلا يشتبه في مشاركته في أنشطة إرهابية فيما يتعلق بهجمات بروكسل التي أسفرت عن مقتل العشرات في مارس/ آذار الماضي.

ورأس رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل اجتماعا لمجلس الأمن التابع للحكومة ويضم وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل بعد المداهمات وقال إن الأحداث المرتبطة بكرة القدم ستمضي قدما كما هو مزمع مع تشديد الإجراءات الأمنية.

ووضعت أجهزة الأمن في أوربا في حالة تأهب مع استضافة فرنسا حاليا بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم. وقتل 32 في هجوم في بروكسل في مارس/ آذار الماضي بعد هجمات باريس التي أودت بحياة 130 شخصا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وأكد محققون وجود صلات بين منفذي هجومي بروكسل وباريس وبعضهم كان متمركزا في بلجيكا.

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