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شاهد: 3 رواد يهبطون على الأرض قادمين من الفضاء الخارجي

18/6/2016

هبطت كبسولة من طراز سويوز تحمل ثلاثة من رواد الفضاء بعد عودتهم من محطة الفضاء الدولية في كازاخستان بعد ثلاث ساعات من انفصالها عن المحطة.

واستغرق هبوط الكبسولة بالمظلة 14 دقيقة قبل أن تستقر على الأرض ويقوم فريق البحث والإنعاش بإخراج الرواد الثلاثة منها.

وأمضى الرواد، وهم الروسي يوري مالينشينكو والبريطاني تيم بيك والأمريكي تيم كوبرا، ستة شهور في المحطة الفضائية.

ومن المقرر أن ينطلق ثلاثة رواد أخرين، أمريكي وروسي وياباني، إلى المحطة الفضائية الدولية الشهر المقبل ليحلوا محل الرواد الذين عادوا إلى الأرض.

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