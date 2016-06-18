شاهد: 3 رواد يهبطون على الأرض قادمين من الفضاء الخارجي

هبطت كبسولة من طراز سويوز تحمل ثلاثة من رواد الفضاء بعد عودتهم من محطة الفضاء الدولية في كازاخستان بعد ثلاث ساعات من انفصالها عن المحطة.

واستغرق هبوط الكبسولة بالمظلة 14 دقيقة قبل أن تستقر على الأرض ويقوم فريق البحث والإنعاش بإخراج الرواد الثلاثة منها.

وأمضى الرواد، وهم الروسي يوري مالينشينكو والبريطاني تيم بيك والأمريكي تيم كوبرا، ستة شهور في المحطة الفضائية.

ومن المقرر أن ينطلق ثلاثة رواد أخرين، أمريكي وروسي وياباني، إلى المحطة الفضائية الدولية الشهر المقبل ليحلوا محل الرواد الذين عادوا إلى الأرض.