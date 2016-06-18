شاهد: مواطنون مصريون يعتبرون الحكم على مرسي سياسيا

اعتبر مواطنون مصريون أن حكم السجن المؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي هي أحكام سياسية، بينما توقع آخرون أن يتم إلغاء الحكم في محكمة النقض.

وفي استطلاع رأي لعينة من المواطنين بشأن أحكام السجن الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي قال أغلبية المواطنين إنهم يعتبرون هذه الحكام أحكاما مسيسة لا تتمتع بالنزاهة القانونية، واستغربوا توجيه تهمة التخابر للرئيس المعزول.

وعبر أغلب المواطنين الذين استطلعت آراؤهم عن رغبتهم في إلغاء الحكم أمام محكمة النقض، بينما قال أحد المواطنين إنه يتوقع قيام ثورة جديدة احتجاجا على موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت اليوم السبت بالسجن المؤبد على مرسي في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر مع قطر". كما قضت بمعاقبة الرئيس السابق وآخرين بالسجن لمدة 15 سنة عن اتهامات أخرى ببنود الاتهام.

ووجهت النيابة للرئيس المعزول مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

ووصفت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم بانه حكم سياسي من الدرجة الأولى، وقالت إنها ستطعن على أحكام السجن والإعدام بحق المتهين الحاضرين.