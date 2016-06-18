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شاهد: مغاربة يقاطعون "تمور إسرائيل" تنديدا بالاحتلال

18/6/2016

قالت منظمات مجتمع مدني مغربية إن حملتها في مقاطعة التمور الإسرائيلية التي تدخل الأسواق المغربية بطريقة سرية نجحت وأنها عازمة على مقاطعة كل المنتجات الإسرائيلية التي تدعم ما وصفته "بالكيان الغاصب".

وقال، سيون أسيدون رئيس حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل" والمعروفة اختصارا باسم "BDS": "إن حملة مقاطعة التمور الإسرائيلية بدأت العام الماضي وسجلت هذا العام نجاحا مهما جدا".

وتابع، "يبقى هدفنا أن تتخذ السلطات العمومية موقفا واضحا من الموضوع وتتخذ الإجراءات اللازمة من اجل منع دخول التمور من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أسيدون وهو مغربي من أصل يهودي معروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية وأنشطته الحقوقية، إن بيع التمور الإسرائيلية "يمول الاحتلال الإسرائيلي ويمول ميزانية الدولة الصهيونية التي نعرف مكانة الجانب العسكري في ميزانية هذه الدولة".

وقال رئيس حركة المقاطعة إن "النجاح سيكون تاما عندما تعبر السلطات العمومية بوضوح عن منع دخول هذه التمور إلى الأراضي المغربية".

لكنه أشار إلى أن الحركة "لم تتلق تعبيرا عن إرادة السلطات العمومية منع دخول هذه المواد إلى الأراضي المغربية".

وأضاف، "الحملة استمرت طوال شهر مايو بمدن الدار البيضاء والرباط وسلا والمحمدية ومراكش".

ودعا أسيدون إلى "مقاطعة جميع السلع التي تأتي من الكيان الصهيوني". وقال سنتجه قريبا بالمقاطعة إلى منتجات أخرى لكنه رفض الكشف عنها في الوقت الحالي مشيرا إلى أن معرفة هذه السلع "سيأتي في الوقت المناسب".

من جانبه قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية انه سبق للهيئات المغربية التي تنادي بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنع دخولها إلى الأراضي المغربية أن تحدثت مع رئيس الحكومة في هذه القضية.

وأضاف، "يصعب مراقبة دخول مثل هذه المواد إلى السوق المغربية بسبب وجود وسطاء يدخلون السلع تحت مسميات مختلفة وهو ما يطرح تحديات".

قائلا إن إدخال السلع الإسرائيلية إلى المغرب يتم بطرق بها نوع من الالتفاف مشيرا إلى عدم وجود تعامل تجاري رسمي بين البلدين.

جدير بالذكر إن المغرب كان قد أغلق مكتب الاتصال مع إسرائيل بالرباط عام 2000 اثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وقال خالد السفياني الناشط الحقوقي ومنسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين التي تشكل جزءا من  هذه المبادرة "هناك العديد من التجار لم يكونوا على علم بالموضوع أصبحوا يرفضون المتاجرة  في التمور الإسرائيلية.

وأضاف، "مسالة المقاطعة ومقاومة التطبيع ستستمر في المغرب وستتصاعد".

وتابع، "بقدر ما هناك مبادرات للتطبيع هناك مقاومة لكل هذه الأشكال من طرف مختلف التنظيمات المغربية التي تشتغل في هذا الاتجاه وبحماس".

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