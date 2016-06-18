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شاهد: كولومبيا تهزم بيرو وتتأهل إلى نصف نهائي كوبا امريكا

18/6/2016

تغلبت كولومبيا 4-2 على بيرو بركلات الترجيح لتتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد تعادل الفريقين بلا أهداف في مباراة دور الثمانية.

وتصدى ديفيد اوسبينا حارس كولومبيا لضربة رأس قوية من كريستيان راموس في الثواني الأخيرة من المباراة قبل أن يتصدى لركلة تروكو في ضربات الترجيح.

وسجل الفريقان أول محاولتين في ركلات الترجيح لكن بينما نجح البديلان دايرو مورينو وسيباستيان بيريز في تسجيل الركلتين الثالثة والرابعة لكولومبيا فإن ميجيل تروكو وكريستيان كويفا أخفقا في بيرو.

وستلعب كولومبيا في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة المكسيك و تشيلي.

ونجح المنتخب الكولومبي في كسر عقدة دور الثمانية، إذ خرجوا من هذا الدور في بطولات مونديال 2014 وكوبا أمريكا 2011 و2015.

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