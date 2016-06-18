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شاهد: طفل يسأل "الحريري" .. لماذا لم تقتل بشارًا؟

18/6/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت مقطع فيديو يظهر طفلا وهو يسأل رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري عن الرئيس السوري بشار الأسد قائلًا: "ليش ما قتلت بشار؟".

جاء ذلك أثناء مأدبة إفطار أقامها "الحريري"، مساء أمس الجمعة في أحد مطاعم البقاع، على شرف عائلات من زحلة والبقاع الأوسط وبعلبك.

وأثار سؤال الطفل ضحك الحريري ومن حوله، ليرد على الطفل قائلًا: "الله بياخده في أقرب وقت".

وفي كلمته خلال الإفطار، قال الحريري إن "لبنان يعاني من مسلسل تورط حزب الله -وليس شيعة لبنان- في حروب لا يجني منها سوى المقاطعة والعقوبات ووقف الدعم عن مؤسساته الشرعية".

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية على مصارف بلاده تعكس جانبًا من هذا المسلسل، مشيرًا إلى وجود وجوه أخرى له، أهمها توتر العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

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