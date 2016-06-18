شاهد: ثلاثية بلجيكا تنعش آمالها في التأهل لثمن نهائي اليورو

حقق المنتخب البلجيكي، اليوم السبت، أول ثلاث نقاط له في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016" المقامة حاليا في فرنسا، بتغلبه على نظيره الأيرلندي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

وجاءت أهداف بلجيكا الثلاث عن طريق اللاعبان روميلو لوكاكو، (هدفين) في الدقيقتين 48 و70، وأكسيل فيتسل، هدف في الدقيقة 61 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب "نوفو ستاد دي بوردو" بمدينة بوردو.

وبهذه النتيجة أنعشت بلجيكا آمالها في التأهل لدور الـ 16 (ثمن النهائي) بعدما ارتفع رصيدها إلى 3 نقاط محتلة بها المركز الثاني، خلف المنتخب الإيطالي المتصدر برصيد 6 نقاط، وجاءت أيرلندا ثالثة برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف عن السويد المتذيلة.

ويقف التاريخ بجانب بلجيكا حيث لم تخسر أمام آيرلندا منذ ما يقارب 50 عاما.