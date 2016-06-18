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شاهد: الوداد يعود بالنقاط من أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

18/6/2016

عاد الوداد البيضاوي المغربي بفوز ثمين من أرض أسيك ميموزا العاجي 1-صفر السبت في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور الثمانية في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل صلاح الدين السعيدي من ضربة رأسية إثر ركنية (38) هدف الفوز.

وكان الأهلي المصري خسر في المجموعة عينها أمام مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي 3-2.

وكان الوداد، بطل أفريقيا 1992 ووصيف 2011، يطمح إلى مصالحة جماهيره بعد تفريطه بلقب الدوري المغربي لمصلحة الفتح الرباطي في المراحل الأخيرة.

وتأهل الوداد على حساب مازيمبي الكونغولي الديموقراطي حامل اللقب خمس مرات، فيما تخطى أسيك أهلي طرابلس الليبي.

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