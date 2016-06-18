شاهد: الحكم على الرئيس المعزول مرسي في "التخابر مع قطر"

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر مع قطر".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على اثنين أخرين هما أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي.

كما قضت أيضا بمعاقبة الرئيس السابق وأمين الصيرفي وكريمة الصيرفي بالسجن لمدة 15 سنة عن اتهامات أخرى ببنود الاتهام .

وقضت المحكمة على الزميلين في قناة الجزيرة إبراهيم هلال وعلاء سبلان وأربعة آخرين بالإعدام شنقا.

كما قضت المحكمة على الزميلين هلال وسبلان بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما.

ووجهت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

ووصفت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم بانه حكم سياسي من الدرجة الأولى، وقالت إنها ستطعن على أحكام السجن والإعدام بحق المتهين الحاضرين.