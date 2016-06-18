شاهد: إسبانيا تهزم تركيا بثلاثية نظيفة في أمم أوروبا

حجز المنتخب الإسباني مقعدا في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2016) المقامة حاليا بفرنسا اثر تغلبه على المنتخب التركي 3 / صفر اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة من المسابقة.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ألفارو موراتا ومانويل نوليتو في الدقيقتين 34 و37.

وفي الشوط الثاني أضاف موراتا الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة .48

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب ليصعد رسميا لدور الستة عشر برفقة منتخبي فرنسا وإيطاليا، فيما يظل المنتخب التركي بلا نقاط في قاع المجموعة.

وسيلتقي المنتخب الإسباني مع نظيره الكرواتي يوم الثلاثاء في الجولة المقبلة، فيما يلعب المنتخب التركي مع نظيره التشيكي في ذات اليوم.

وقدم المنتخب الإسباني أداء رائعا خلال شوطي المباراة حيث استحوذ على الكرة طوال الوقت وحاصر المنتخب التركي في وسط ملعبه وأهدى العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروجه فائزا بأكبر من هذه النتيجة.

في المقابل ظهر المنتخب التركي بأداء باهت طوال شوطي المباراة وفشل في مجاراة نجوم المنتخب الإسباني ليخسر بهذه النتيجة.