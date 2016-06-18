"دونالد ترامب" يخسر الدعم المالي ليهود جمهوريين

دونالد ترامب – أرشيف

قالت مجلة "فوروورد"، إن الداعمين للحزب الجمهوري من اليهود في الولايات المتحدة، قد يتخلون عن "دونالد ترامب"، المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية "إما لاعتراضهم على ترشيحه أو لأنهم يرفضون التزامًا بدعمه".

وأضافت المجلة، التي تعنى بشؤون اليهود الأمريكيين، في عددها الأخير أمس، "مع احتدام الانتخابات العامة، فإن أغلب الممولين من اليهود الجمهوريين قد أبعدوا أنفسهم عن دعم حملته، إما لأنهم رفضوا "ترامب" صراحة أو لأنهم لا ينوون الالتزام بدعمه".

وأضافت المجلة أن هذه الشريحة التي دعمت مرشحي الجمهوريين ماديًا في الدورات الانتخابية السابقة من أجل الوصول إلى سدة الرئاسة، يبدو أنه ليس لديها نية بمشاركة ثرواتها مع "ترامب"، في إطار سعيه إلى أرفع منصب في الولايات المتحدة.

كما نقلت المجلة عن مستشار البيت الأبيض ومؤرخه السابق، "تيفي تروي"، قوله: "عدم دعم اليهود الجمهوريين الأثرياء لترمب يمكن أن يؤثر عليه إذا كان يبالي بالأمر".

مشيرًا إلى أن ترامب "لا يعلق اهمية كبيرة على التبرعات أسوة بالمرشحين المحتملين السابقين"، على حد قوله.

وانسحب آخر المنافسين الجمهوريين لترامب من ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، تاركين الحزب يشهد صراعاً داخلياً بين مؤيد لترامب، كونه المرشح الوحيد المتبقي، وبين رافض لسياساته وخطاباته.

وأشارت المجلة إلى أن "ترامب" قد خسر صوت رجل الدين اليهودي الأميركي الحاخام، "شوملي بوتيتش"، وهو أحد المعارضين بشدة لسياسات الرئيس الأمريكي الحالي، باراك أوباما، والذي أعلن في السابق تأييده لترامب، إلى جانب خسارته تأييد، "بول سنغر"، أحد اهم المستثمرين في نيويورك وأكبر داعمي الحزب الجمهوري، والذي قدرت "فوروورد" تبرعاته بما يعادل 17 مليون دولار أميركي خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية.

ويعمل ترامب على ركوب موجة "الإسلاموفوبيا" المتصاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية، واستخدامها كوسيلة للترويج لنفسه في الانتخابات الرئاسية، ويرى ضرورة ألا تكون بلاده "شرطي العالم"، فيما يعارض بشدة اتفاقيات التجارة الدولية، الأمر الذي يدفع نسبة من الجمهوريين إلى تأييده في هذه المسائل، والتصويت لصالحه.

وكان المرشح الجمهوري أدلى بتصريحات في وقت سابق تدعو لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ما أثار ضجة كبيرة، ووُجهت إليه انتقادات كثيرة بخصوصها.