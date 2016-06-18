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بالصور.. معلم يحاضر طلابه في ملعب لكرة القدم بمصر

18/6/2016

آلاف الطلاب احتشدوا في الإستاد لمراجعة مادة الفلسفة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمعلم لمادة الفلسفة في مصر وهو يقدم حصة مراجعة لطلابه في استاد لكرة القدم، وقد تكدس آلاف الطلاب في مدرجات الإستاد.

وتظهر الصور التي نشرها المعلم على صفحته وتداولها الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي المعلم وهو يحاضر الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مادة الفلسفة بإستاد كلية التربية الرياضية بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة) قبل امتحان نهاية العام الخميس 16 يونيو/حزيران الجاري.

 

واحتشد الطلاب في مدرجات الإستاد وهم يسجلون ما يقوله المعلم بينما استعان هو بمكبر للصوت لإيصال صوته للجميع.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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