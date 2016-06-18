بالصور.. معلم يحاضر طلابه في ملعب لكرة القدم بمصر

آلاف الطلاب احتشدوا في الإستاد لمراجعة مادة الفلسفة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمعلم لمادة الفلسفة في مصر وهو يقدم حصة مراجعة لطلابه في استاد لكرة القدم، وقد تكدس آلاف الطلاب في مدرجات الإستاد.

وتظهر الصور التي نشرها المعلم على صفحته وتداولها الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي المعلم وهو يحاضر الآلاف من طلاب الثانوية العامة في مادة الفلسفة بإستاد كلية التربية الرياضية بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة) قبل امتحان نهاية العام الخميس 16 يونيو/حزيران الجاري.

واحتشد الطلاب في مدرجات الإستاد وهم يسجلون ما يقوله المعلم بينما استعان هو بمكبر للصوت لإيصال صوته للجميع.