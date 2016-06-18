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اتهام 7 باغتصاب جماعي لفتاة في البرازيل

18/6/2016

الشرطة البرازيلية تلقي القبض على أحد المشتبه بهم في الاغتصاب

قالت شرطة ريو دي جانيرو في بيان إن ستة رجال وصبيا اتُهموا يوم الجمعة باغتصاب فتاة عمرها 16 عاما وبث شرائط مصورة وصورا لها على الانترنت.

وأثارت هذه القضية نقاشا بشأن الجنس والعنف في البرازيل وزادت من المخاوف الأمنية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة ريو دي جانيرو في أغسطس/آب.

وأرسلت كريستيانا بينتو كبيرة المحققين في هذه القضية التي صدمت البرازيليين نتائج التحقيق إلى ممثلي الادعاء البرازيلي يوم الجمعة. وطلبت اعتقال كل الأشخاص السبعة الذين وُجهت لهم اتهامات.

وكُشف النقاب عن هذه القضية التي تحتل مكانا بارزا في البرازيل بعد بث شريط مصور على تويتر بعد فترة وجيزة من الحادث الذي وقع في 21 مايو/أيار.

وظهر في هذا الشريط المصور صبية عارية شبه واعية ترقد على سرير في الوقت الذي كان فيه رجال يكيلون لها السباب ويتباهون بأن عشرات اغتصبوها.

وتم بالفعل اعتقال أحد هؤلاء الرجال. وقال بيان الشرطة إن تليفونه المحمل سمح بالدخول إلى الشرائط المصورة والصور التي استُخدمت في التحقيق مما أدى إلى توجيه اتهامات للآخرين الذين مازالوا هاربين.

وقالت بينتو إن التحقيق مازال جاريا ولكن المعلومات التي جُمعت حتى الآن لا تدعم ادعاء الضحية بأن ما يصل إلى 33 رجلا شاركوا في اغتصابها.

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