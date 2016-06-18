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أردوغان: سنصنع حاملة طائرات بقدرات محلية مستقبلًا

18/6/2016

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أمله في تمكن بلاده من صنع "حاملة طائرات" في المستقبل، بقدرات محلية، مضيفًا "لا توجد هناك عقبات أمام نجاح قواتنا المسلحة في امتلاك حاملات طائرات".

و شدّد، أردوغان خلال مشاركته بمراسم إنزال سفينة حربية محلية الصنع في مياه بحر مرمرة، بمدينة إسطنبول، شدّد على ضرورة البدء بتصنيع أخرى، داعيا إلى تطوير قدرات بلاده في الدفاع والردع باستخدام الموارد المحلية والوطنية.

وأضاف "لا يمكننا التوقف والتباطؤ، خاصة فيما يتعلق بمسيرة تطوير الصناعات الدفاعية والعسكرية، وقبل كل شيء فإن موقعنا الاستراتيجي لا يسمح لنا بذلك".

وفي شأن آخر، أشار أردوغان، إلى تلقي  منظمة "بي كا كا" الإرهابية، أكثر الضربات الموجعة في تاريخها منذ يوليو تموز الماضي، مضيفًا "قواتنا تمكنت من القضاء على أكثر من 7 آلاف و600 إرهابي خارج وداخل البلاد في إشارة إلى القتلى والموقوفين والذين استسلموا".

وتابع في ذات السياق "بدأ  الجميع يعلم أن المنظمة الانفصالية "بي كا كا"، تحاول منع الخدمات والاستثمارات في شرق البلاد، وتسعى لنشر الفقر والجهل والظلام فيها".

جدير بالذكر إن مقاتلات تركية دأبت بين الحين والآخر، على شن غارات على أهداف منظمة "بي كا كا" جنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية ينفذها عناصر المنظمة داخل تركيا، وتسفر عن وقوع ضحايا من مدنيين وعسكريين.

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