فاطمة المهدي تكتب: الكبسولة الزوجية (12)

الأسطورة بتقول:
حبيبي تيجي نخرج شويه؟
معلش أنا مرهق جدا وعاوز أنام، صحيني بعد ساعتين.
تتأفف الزوجة قليلا ثم بعد نصف الساعة:
يلا بقى مش كفاية نوم، ده أنت نمت ولا أهل الكهف.
إيه ده بسرعه كده عدى ساعتين !!
يعنى همه مش ساعتين أوي.
أمال ؟
ساعتين إلا نص.
هنهزر، بأقول لك أنا مرهق ومش قادر أتحرك.
يوووه هو كل شوية مش قادر أنا بجد قرفت.
الكبسولة بتقول:
حبيبى تيجى نخرج ؟
معلش أنا مرهق جدا.
طب تحب ترتاح شويه وننزل بالليل؟
وهو كذلك.
يأتى المساء. ترتدي الزوجة ملابسها لكن زوجها يحاول التملص فتبادره:
يا حبيبي أنا محتاجة أخرج معاك، محتاجة أجدد طاقة واحنا سوا ..أنت وحشتني.
فاطمة المهدي
خبيرة في العلاقات الأسرية