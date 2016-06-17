البث الحي
منوعات

فاطمة المهدي تكتب: الكبسولة الزوجية (12)

17/6/2016

فاطمة المهدي – خبيرة العلاقات الأسرية

الأسطورة بتقول:

حبيبي تيجي نخرج شويه؟

معلش أنا مرهق جدا وعاوز أنام، صحيني بعد ساعتين.

تتأفف الزوجة قليلا ثم بعد نصف الساعة:

يلا بقى مش كفاية نوم، ده أنت نمت ولا أهل الكهف.

إيه ده بسرعه كده عدى ساعتين !!

يعنى همه مش ساعتين أوي.

أمال ؟

ساعتين إلا نص.

هنهزر، بأقول لك أنا مرهق ومش قادر أتحرك.

يوووه هو كل شوية مش قادر أنا بجد قرفت.

الكبسولة بتقول:

حبيبى تيجى نخرج ؟

معلش أنا مرهق جدا.

طب تحب ترتاح شويه وننزل بالليل؟

وهو كذلك.

يأتى المساء. ترتدي الزوجة ملابسها لكن زوجها يحاول التملص فتبادره:

يا حبيبي أنا محتاجة أخرج معاك، محتاجة أجدد طاقة واحنا سوا ..أنت وحشتني.

 

فاطمة المهدي

خبيرة في العلاقات الأسرية

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أموال متناثرة وأسلحة متفجرة في عملية سطو كبرى على بنك(فيديو)

(الجزيرة)