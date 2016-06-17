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صور: فرحة أطفال اللاجئين في تركيا باستلام شهاداتهم الدراسية

17/6/2016

فرحة أطفال اللاجئين السوريين باستلام شهاداتهم الدراسية

عاش آلاف الطلاب السوريين من أبناء اللاجئين فرحة استلام شهادات نهاية العام الدراسي، في المخيمات ومراكز إيواء اللاجئين في عدد من الولايات التركية على مدار اليومين الأخيرين.

ففي مخيم أونجو بينار أقامت ولاية كليس حفلا خاصا لتوزيع شهادات نهاية العام على ثلاثة آلاف و700 طفل في مدرسة السلام، شارك فيها نائب الوالي المسؤول عن مراكز إيواء اللاجئين بكليس، مصطفى أونفار بوكا.

وشارك المسؤول التركي، الأطفال فرحتهم في الحفل، ثم قام بتوزيع الشهادات عليهم، في صفوفهم الدراسية.

وأعربت الطالبة فاطمة عبد الله، عن فرحتها في الحفل وباستلام شهادة نهاية العام الدراسي، وشكرها لكادر التدريس.

تجدر الإشارة أنَّ ولاية كليس استقبلت أكثر من عدد سكانها من اللاجئين السوريين، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب السوريين فيها 20 ألف طالب، ففي مركز ألبيلي لإيواء اللاجئين يوجد 8300 طالب، ومخيم أونجو بينار 3700 وفي مركز الولاية يوجد 8 آلاف طالب.

وفي ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد، عاش 5050 طالبا فرحة استلام شهاداتهم الدراسية، في المخيم الذي يأوي 18500 لاجئ. وشهد المخيم حفلا ألقى خلاله الطلاب أشعارا وكلمات شكر.

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